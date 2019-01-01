Эксперт нефтяной отрасли испугался «идиотских» решений правительства
Эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал в эфире НСН, что недальновидные решения правительства поставили страну на грань топливного кризиса.
Президент России Владимир Путин временно вел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений – он будет длиться как минимум до конца года. За это время правительство намерено провести инвентаризацию всех месторождений и оценить их экономическую эффективность.
Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН предположил, что власти взяли временный тайм-аут, после которого, скорее всего, определятся с системой налогообложения в нефтяной отрасли.
«1 января 2005 года у нас была введена новая система налогообложения в нефтяной отрасли. Она была направлена на то, чтобы полностью ликвидировать возможности коррупции. Действительно, она оказалась очень эффективной именно против коррупции, а для управления нефтегазовым комплексом система была не слишком удачной. Налогообложение было одинаковым абсолютно для всех и никаких льгот не предполагалось, все было очень жестко регламентировано. Система проработала довольно долго, но постепенно выяснилось, что государство многое теряет, не учитывая особенности отдельных проектов. У нас очень большая территория, у нас разные условия ведения хозяйствования, у нас есть объекты, например месторождение Самотлор, которые в советское время были полностью загублены. Пришлось вводить льготы. Какое-то время эти льготы действовали», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что впоследствии была разработана новая система налогообложения, которая предполагала выплаты не с объемов выполненных работ и добытой нефти, а по результату от продажи произведенных продуктов. Однако эта система вызвала у правительства очень большие подозрения: в кабмине считают, что компаниях будут укрывать доходы, и государство недополучит средства в виде налогов.
«Поэтому систему до конца не ввели. А необходимость в дифференцированном отношении к разным проектам никуда не делась. Последним было обращение Сечина (Игорь Сечин – глава «Роснефти») по налогообложению арктических проектов «Роснефти». Они огромные и суммы там тоже очень велики. Совершенно бессмысленные расчета Минфина, которые были приведены по поводу потерь бюджета, они опубликованы и общеизвестны. Там речь о расчетах налогов, которые правительство недополучит в том случае, если будут реализованы проекты. Сейчас бюджет ничего от этого не получает, потому что эти проекты просто не реализованы. Это эфемерные бессмысленные расчеты, но, тем не менее, они есть. Я так понимаю, что руководство страны в данный момент берет определенный тайм-аут, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе: либо перейти полностью к налогообложению по финансовому результату, либо продолжить систему льгот. Что они решат – я не знаю. Надо сказать, что не все решения нашего правительства – разумные и полезные. Даже больше скажу, большинство решений нашего правительства наносят вред нашей экономике, поэтому она у нас не развивается. Ярким примером является фиксация цен на бензин и дизельное топливо при одновременном повышении налогов на них с 1 января этого года. Это привело к тому, что были свернуты все проекты новых заводов, заморожены реконструкции полностью и в настоящий момент мы находимся на грани бензинового кризиса. Такие идиотские решения у нас принимаются во всех отраслях экономики и постоянно, поэтому я очень боюсь, что в области нефтедобычи может быть принято какое-то дурацкое решение», - заключил Танкаев.
Отметим, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью НСН заявил, что в самой компании временный мораторий оценивают положительно, так как им инвентаризация им страшна. Ранее эксперты нефтяной отрасли рассказали НСН о последствиях попадания «грязной» нефти в трубопровод «Дружба».
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