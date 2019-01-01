Эксперт нефтяной отрасли испугался «идиотских» решений правительства

Президент России Владимир Путин временно вел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений – он будет длиться как минимум до конца года. За это время правительство намерено провести инвентаризацию всех месторождений и оценить их экономическую эффективность.

Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН предположил, что власти взяли временный тайм-аут, после которого, скорее всего, определятся с системой налогообложения в нефтяной отрасли.

«1 января 2005 года у нас была введена новая система налогообложения в нефтяной отрасли. Она была направлена на то, чтобы полностью ликвидировать возможности коррупции. Действительно, она оказалась очень эффективной именно против коррупции, а для управления нефтегазовым комплексом система была не слишком удачной. Налогообложение было одинаковым абсолютно для всех и никаких льгот не предполагалось, все было очень жестко регламентировано. Система проработала довольно долго, но постепенно выяснилось, что государство многое теряет, не учитывая особенности отдельных проектов. У нас очень большая территория, у нас разные условия ведения хозяйствования, у нас есть объекты, например месторождение Самотлор, которые в советское время были полностью загублены. Пришлось вводить льготы. Какое-то время эти льготы действовали», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что впоследствии была разработана новая система налогообложения, которая предполагала выплаты не с объемов выполненных работ и добытой нефти, а по результату от продажи произведенных продуктов. Однако эта система вызвала у правительства очень большие подозрения: в кабмине считают, что компаниях будут укрывать доходы, и государство недополучит средства в виде налогов.