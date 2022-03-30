В Германии отказались платить за газ в рублях
Германия не будет нарушать условия газовых контрактов и платить за топливо в рублях. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
По словам главы Минэкономики, немецкие фирмы согласны с этим решением.
«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — цитирует министра ТАСС.
Хабек сообщил, что германские власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из России.
При этом министр подчеркнул, что безопасность энергоснабжения ФРГ обеспечена, и газовые хранилища заполнены на 25%.
Ранее Хабек заявил, что Группа семи — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — отказывается от покупки российского газа за рубли, напоминает Ura.ru.
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