В Германии отказались платить за газ в рублях

По словам главы Минэкономики, немецкие фирмы согласны с этим решением.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — цитирует министра ТАСС.

Хабек сообщил, что германские власти запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из России.

При этом министр подчеркнул, что безопасность энергоснабжения ФРГ обеспечена, и газовые хранилища заполнены на 25%.

Ранее Хабек заявил, что Группа семи — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — отказывается от покупки российского газа за рубли, напоминает Ura.ru.

