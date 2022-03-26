Путин подписал новый закон об антикризисных мерах налоговой поддержки

В соответствии с новым законом от НДФЛ освобождаются доходы в виде материальной выгоды, полученные с 2021 года по 2023 год, а также доходы по вкладам в российских банках, пишет Газета.ru.

Применение заявительного порядка возмещения НДС разрешается налогоплательщикам, не находящимся в процессе реорганизации и ликвидации.

Документ устанавливает налога на прибыль для IT-компаний на 2022–2024 годы в размере 0%.

Повышающей коэффициент по транспортному налогу с 2022 года предусмотрен только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.

По налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году применят кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 года, сообщают «Известия».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России повышенный транспортный налог будет распространяться на автомобили дороже 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.