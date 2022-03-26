Путин подписал новый закон об антикризисных мерах налоговой поддержки
Российский лидер Владимир Путин в условиях санкций подписал закон об антикризисных налоговых мерах для физических и юридических лиц. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
В соответствии с новым законом от НДФЛ освобождаются доходы в виде материальной выгоды, полученные с 2021 года по 2023 год, а также доходы по вкладам в российских банках, пишет Газета.ru.
Применение заявительного порядка возмещения НДС разрешается налогоплательщикам, не находящимся в процессе реорганизации и ликвидации.
Документ устанавливает налога на прибыль для IT-компаний на 2022–2024 годы в размере 0%.
Повышающей коэффициент по транспортному налогу с 2022 года предусмотрен только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
По налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 2023 году применят кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 года, сообщают «Известия».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России повышенный транспортный налог будет распространяться на автомобили дороже 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru