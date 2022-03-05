Вице-премьер Борисов: кризисный период в России продлится 3-5 месяцев

Мэр Москвы возглавит Комиссию по повышению устойчивости развития экономики столицы

В Москве реализуется масштабная программа капитального ремонта поликлиник

К 2025 году в новые дома по программе реновации переедут более 170 тысяч москвичей

В рамках проекта Южной рокады открыт подземный переход на улице Верхние Поля

На Московском скоростном диаметре строят эстакаду через Варшавское шоссе и МЦД-2

В рамках проекта «Открой#Моспром» пройдут экскурсии по заводским цехам