Вице-премьер Борисов: кризисный период в России продлится 3-5 месяцев
Кризисный период в России на фоне санкций против страны будет продолжаться три-пять месяцев, считает зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Об этом пишут «Известия».
Как отметил вице-премьер, введенные западными странами ограничения оказались серьезным вызовом для российской промышленности. Однако власти принимают эффективные меры использования средств бюджета: в частности, вводят налоговые льготы на НДФЛ и увеличивают долю авансирования по бюджетным обязательствам.
Борисов указал, что принятых правительством мер достаточно для помощи разным отраслям в кризисный период. Вице-премьер выразил надежду, что сложности не продлятся очень долго.
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