Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь

В России повышенный транспортный налог будет распространяться на автомобили дороже 10 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с трех, как было раньше», - сказал он на заседании правительства.