Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь
В России повышенный транспортный налог будет распространяться на автомобили дороже 10 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
«Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с трех, как было раньше», - сказал он на заседании правительства.
Накануне Минпромторг РФ предложил повысить минимальную цену автомобиля, с которой вступает в действие «налог на роскошь», с трех миллионов рублей до 10 миллионов рублей.
Отмечается, что работать такая норма будет уже с этого года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому новым компаниям, зарегистрированным на Курильских островах, будут предоставлены налоговые льготы на 20 лет.
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