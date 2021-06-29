Путин одобрил закон о защите минимального дохода должников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».

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Согласно закону, должник сможет подать в отделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк или другая кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, которая указана в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Ранее законопроект прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ призван защитить граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он подчеркнул, что недопустимо лишать должника средств к существованию.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, который запрещает банкам взыскивать со счёта должника минимальный размер дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, 23 июня,

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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