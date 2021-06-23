Совфед принял закон о защите от списания минимального дохода должника
Совет Федерации РФ одобрил закон, который запрещает банкам взыскивать со счёта должника минимальный размер дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Согласно документу, россияне получат право обратиться к судебным приставам и сообщить им реквизиты банковского счёта, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды, который должен быть не ниже прожиточного минимума по России или по региону. Банки и другие кредитные организации не смогут списывать доход с указанного счёта.
Исключения составляют алиментов, возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также возмещение ущерба, который был причинён в результате преступления.
Ранее законопроект о минимальном гарантированном доходе должников был одобрен Госдумой РФ, сообщает RT. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что недопустимо за долги лишать человека средств к существованию.
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