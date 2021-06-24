Коллекторы стали больше заниматься делами молодых россиян
Банки и микрофинансовые организации стали чаще продавать коллекторам долги россиян до 25 лет, сообщило РБК.
В первом квартале нынешнего года количество передач таких дел коллекторам увеличилось на 9,7% по сравнению с 2020 годом, достигнув 20%. Теперь деньги взимают даже с самых молодых — 18-20 лет.
Управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева отметила, что граждане до 30 лет стали самой значительной группой получателей ссуд. В августе 2020 года доля получивших займы составила 31,4%, пишет телеканал «360».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал НСН, что выступает за прекращение деятельности коллекторов. Он потребовал провести референдум, ликвидировать коллекторские агентства, лишить коллекторов права на пенсию и гражданство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Минприроды: Повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет
- Минкультуры Украины включило Киркорова в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности
- Коллекторы стали больше заниматься делами молодых россиян
- Москвичам не рекомендуют проходить тест на антитела перед вакцинацией
- Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он приехал с предложением об объединении
- Врач предупредила о риске кишечных инфекций в жару
- Детей в сопровождении взрослых будут пускать в кафе без QR-кодов
- ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы
- Собянин: летние веранды кафе и ресторанов можно посещать без QR-кода
- Роспотребнадзор распорядился привить 60% курьеров в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru