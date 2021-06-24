Коллекторы стали больше заниматься делами молодых россиян

Банки и микрофинансовые организации стали чаще продавать коллекторам долги россиян до 25 лет, сообщило РБК.

В первом квартале нынешнего года количество передач таких дел коллекторам увеличилось на 9,7% по сравнению с 2020 годом, достигнув 20%. Теперь деньги взимают даже с самых молодых — 18-20 лет.

Милонов призвал провести референдум для ликвидации коллекторов

Управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева отметила, что граждане до 30 лет стали самой значительной группой получателей ссуд. В августе 2020 года доля получивших займы составила 31,4%, пишет телеканал «360».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал НСН, что выступает за прекращение деятельности коллекторов. Он потребовал провести референдум, ликвидировать коллекторские агентства, лишить коллекторов права на пенсию и гражданство.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КредитыРоссияКоллекторы
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