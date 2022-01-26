Путин обозначил срок выхода России на углеродную нейтральность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, сообщает ТАСС.

В России утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года

На встрече с представителями итальянского бизнеса, которая прошла в видеоформате, российский лидер отметил, что с этой целью были предприняты важные шаги по созданию низкоуглеродной экономики, например, произоводство зелёного водорода для экспорта в ЕС, который будет производиться на базе мурманской ветрогенерации.

Также Путин напомнил, итальянский бизнес уже инвестировали порядка 500 млн евро в строительство ветропарков в Ставропольском крае, Ростовской и Мурманской областях.

Ранее газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительстве Италии сообщила, что Итало-российской торговой палате рекомендовали отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесИталияВладимир Путин
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