В России утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года
Кабинет министров Российской Федерации утвердил стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Об этом информирует пресс-служба правительства.
Среди обозначенных целей - достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики. Концепцию подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Из документа следует, что достижение углеродной нейтральности в России станет возможным не позднее 2060 года. В стратегии расписаны два сценария - инерционный и целевой (интенсивный), который стал базовым.
Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% в год). Предусматриваются опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал - 3,7% в год, а также стабильное увеличение реальных располагаемых доходов – по 2,5% каждый год.
Затраты на снижение выбросов парниковых газов должны составить до 1% валового внутреннего продукта до 2030 года включительно и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах. Предусмотрены мероприятия по декарбонизации.
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