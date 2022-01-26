СМИ: Власти Италии предлагали отменить встречу Путина с бизнесом

Правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате для отмены встречи президента России Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний. Об этом сообщает газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительстве страны.

Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии

Встреча Путина и глав итальянских предприятий запланирована на среду. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Ожидается, что Путин и представители бизнеса обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и Италии, а также перспективы расширения деловых связей между компаниями двух стран.

Как сообщает la Repubblica, власти также предложили представителям итальянских компаний с госучастием отказаться от встречи с российским президентом. В связи с этим на видеоконференции не будет гендиректора нефтегазовой Eni Клаудио Дескальци и главы занятой в сфере инфраструктуры добычи и транспортировки газа Snam Марко Альвера. Кроме того, встреча пройдет без посла Италии в Москве Джорджо Стараче.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПредпринимателиИталияВладимир Путин
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