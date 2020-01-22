Путин: Маткапитал можно использовать сразу после рождения первого ребенка
Семьи смогут расходовать материнский капитал с момента рождения первого ребенка. Им не придется дожидаться достижения ребенком определенного возраста, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду, 22 января, в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.
Путин отметил, что и сейчас материнский капитал можно использовать по отдельным направлениям, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. Речь идет о первом взносе по ипотеке, передает ТАСС.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее в среду оценила расходы бюджета России по материнскому капиталу к 2022—2023 годам. По ее словам, они стабилизируются на уровне 250—290 миллиардов рублей в год. Предполагается, что в 2020 году они составят около 100 миллиардов.
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