Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители
Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения после атаки БПЛА ВСУ нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.
Глава государства предупредил об этом во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке дронов в ночь на понедельник, 17 февраля. Позднее в «Транснефти» сообщили, что станция получила серьезные повреждения, которые могут привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.
Ранее сегодня Путин сообщил, что иностранные акционеры КТК, несмотря антироссийские санкции, должны организовать поставку необходимого оборудования после атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане упал неизвестный беспилотник
- Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции
- Россиянка Андреева за день выиграла два матча на турнире WTA-1000 в Дубае
- Захарова заверила, что отечественные бренды не променяют «на французские тапки»
- Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ
- Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года
- Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители
- Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины
- МВД РФ прекратило розыск Александра Винника
- Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru