Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения после атаки БПЛА ВСУ нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках.

Глава государства предупредил об этом во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

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Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке дронов в ночь на понедельник, 17 февраля. Позднее в «Транснефти» сообщили, что станция получила серьезные повреждения, которые могут привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.

Ранее сегодня Путин сообщил, что иностранные акционеры КТК, несмотря антироссийские санкции, должны организовать поставку необходимого оборудования после атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская».


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ФОТО: Сайт Кремля
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