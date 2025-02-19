Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае подверглась атаке дронов в ночь на понедельник, 17 февраля. Позднее в «Транснефти» сообщили, что станция получила серьезные повреждения, которые могут привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на 30%.

Ранее сегодня Путин сообщил, что иностранные акционеры КТК, несмотря антироссийские санкции, должны организовать поставку необходимого оборудования после атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская».



