Путин призвал Запад помочь с ремонтом НПС «Кропоткинская»
Иностранные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), несмотря антироссийские санкции, должны организовать поставку необходимого оборудования после атаки Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», сообщает RT со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.
«Сами себе же делают», — сказал он. Президент также обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой организовать содействие зарубежным партнёрам со стороны российского правительства.
Новак назвал атаку на насосную станцию ответом Киева на переговоры США и РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru