Путин призвал Запад помочь с ремонтом НПС «Кропоткинская»

«Сами себе же делают», — сказал он. Президент также обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой организовать содействие зарубежным партнёрам со стороны российского правительства.

Новак назвал атаку на насосную станцию ответом Киева на переговоры США и РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

