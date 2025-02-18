США предложили мораторий на атаки энергообъектов
Американская делегация в ходе переговоров с Россией в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он уточнил, что американская сторона выразила заинтересованность в прекращении нападений на энергетические объекты.
Российская делегация в свою очередь ответила, что целью российской армии являются исключительно военные объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
Помимо этого, Лавров отметил, что российская сторона требует «урезонить» действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru