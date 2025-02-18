США предложили мораторий на атаки энергообъектов

Американская делегация в ходе переговоров с Россией в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он уточнил, что американская сторона выразила заинтересованность в прекращении нападений на энергетические объекты.