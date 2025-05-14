В Ростовской области задержан глава управления МВД по делам миграции

В Ростове-на-Дону был задержан начальник регионального управления МВД по вопросам миграции Александр Мельников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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Уточняется, что участь чиновника разделил и его заместитель. По предварительным данным, им обоим предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемые знали о том, что 18 мигрантов не сдали обязательные экзамены по русскому языку и истории и законам РФ. Бывшие правоохранители позволили им остаться в России и не аннулировали их разрешения на работу, несмотря на закон.

Ранее главу Новочеркасска задержали по подозрению во взятке, напоминает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетКоррупцияМиграция

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