Евгения Дмитриева сыграет Елизавету Английскую в Театре имени Ермоловой
В Театре имени Ермоловой в четверг, 15 мая, состоится премьера спектакля режиссера Владимира Киммельмана «Елизавета Английская» по одноимённой пьесе Фердинанда Брукнера, сообщает «Театръ».
В главной роли – приглашенная актриса, супруга постановщика Евгения Дмитриева.
«Для меня это история, отчаянно напоминающая страшную сказку, все персонажи которой – реальные, а вот почти все события – вымышленные», - заявил Киммельман.
На сайте театра говорится, что у пьесы, написанной в 1930 году, есть все предпосылки для успеха: исторический контекст, сильные личности и сильные страсти, война, интриги, любовь и предательство.
Ранее стало известно, что в театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru