Евгения Дмитриева сыграет Елизавету Английскую в Театре имени Ермоловой

В главной роли – приглашенная актриса, супруга постановщика Евгения Дмитриева.

«Для меня это история, отчаянно напоминающая страшную сказку, все персонажи которой – реальные, а вот почти все события – вымышленные», - заявил Киммельман.

На сайте театра говорится, что у пьесы, написанной в 1930 году, есть все предпосылки для успеха: исторический контекст, сильные личности и сильные страсти, война, интриги, любовь и предательство.

Ранее стало известно, что в театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

