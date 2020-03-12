Делягин о реакции рынка на объявление пандемии: Не взрыв, а всхлип

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что ВОЗ сознательно усугубляет панику, чтобы смягчить и без того неизбежный экономический спад.

«Всемирная организация здравоохранения, как и положено лоббистской эффективной организации, подрубила рынки. Воздействие на рынки было крайне эффективным. Я крайне скептически отношусь к ВОЗ как к представителю международной бюрократии, поскольку по многим признакам это уже не столько медицинская организация, сколько лоббистская организация крупных фармацевтических корпораций и стоящего за ним глобального спекулятивного бизнеса. И сейчас такое ощущение, что преувеличенная истерика вокруг коронавируса используется для того, чтобы спустить перегретый пар с рынков и сделать падение рынков более плавным и управляемым. В целом понятно, что ВОЗ усугубляет серьёзную панику и способствует срыву мира в глобальную депрессию», - считает экономист.

Делягин не исключил, что рубль может ослабеть, однако первую реакцию рынка можно было видеть уже вчера – курс доллара вырос до 73 рублей. По его мнению, дополнительных негативных последствий для России не будет.

«Доллар вчера уже пошёл вверх, достигая 73 рублей. Рынки, в том числе российский, успели отреагировать на заявление ВОЗ и на связанное с этим падение нефти. Только на российском рынке это был не взрыв, а всхлип. Российские рынки уже легли. А американскому рынку ещё есть куда падать, потому что он, в отличие от российского, был перегрет. Мы можем получить некоторое ослабление рубля. И я говорил ещё в понедельник, что эта неделя будет хаотичной: она начинается с выходного и заканчивается в пятницу, 13-го. А для жертв ЕГЭ суеверия играют значимую управляющую роль. В реальности нужно смотреть итоги срыва саудитами наших с ними переговоров ОПЕК+ в понедельник вечером. А до этого можно играть, участвовать в рынке, но переживать не стоит», - заключил Делягин.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что эпидемия коронавируса нужна «очень многим высокопоставленным людям», которые не хотят использовать слово «кризис».

