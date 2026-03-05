В Минтруде напомнили, как оплачивается работа в праздничный день
Работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты.
«Если вас привлекли к работе в такой день, есть два варианта оплаты... работа оплачивается не менее чем в двойном размере, вместо повышенной оплаты вам могут предоставить другой день отдыха», - говорится в сообщении ведомства на платформе МАХ.
Во втором случае работа в праздник оплачивается в однократном размере. При этом оплата за предоставленный день отдыха не предусмотрена.
Аналогичные правила действуют для граждан, которые работают по сменному графику, и их смена приходится на нерабочий праздничный день.
Ранее стало известно, что россиян ожидают выходные 7-9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В Минтруде напомнили, как оплачивается работа в праздничный день
- Индонезия может выйти из Совета мира
- Путин поручил расширить кредитные каникулы для участников СВО
- Без плана, но с убытками: Как США аукнется 100 дней войны с Ираном
- ФАС заявила, что рост цен на топливо не превышает инфляцию
- Иран опроверг информацию о запуске ракеты по Турции
- Китай будет наносить «решительные удары» по сепаратистам на Тайване
- Российские банки в феврале сократили выдачи ипотеки на 28%
- СМИ: США рассчитывают проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
- Цены видели? Путин пригрозил досрочно оставить Европу без газа