В Минтруде напомнили, как оплачивается работа в праздничный день

Работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты.

«Если вас привлекли к работе в такой день, есть два варианта оплаты... работа оплачивается не менее чем в двойном размере, вместо повышенной оплаты вам могут предоставить другой день отдыха», - говорится в сообщении ведомства на платформе МАХ.

Во втором случае работа в праздник оплачивается в однократном размере. При этом оплата за предоставленный день отдыха не предусмотрена.

Аналогичные правила действуют для граждан, которые работают по сменному графику, и их смена приходится на нерабочий праздничный день.

Ранее стало известно, что россиян ожидают выходные 7-9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, пишет Ura.ru.

