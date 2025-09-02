Депутат Лисовский обвинил Минсельхоз в банкротстве фермеров
Сильнее всего из-за засухи пострадал юг России — Ставропольский край, Краснодарский край и Ростовская область, где погибла половина урожая, сказал НСН Сергей Лисовский.
Во многом в банкротстве фермеров виновата позиция Минсельхоза по изъятию у них прибыли через экспортные пошлины, кроме того, в ведомстве призывали аграриев страховать урожай от стихийных бедствий, однако получить компенсацию часто не удавалось из-за отсутствия поддержки со стороны Гидрометцентра. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Сергей Лисовский.
Минсельхоз России обратился к Минэкономразвития с призывом о введении временного моратория на банкротство сельхозпроизводителей, оказавшихся в трудном финансовом положении вследствие неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники в правительстве. Инициативу поддержал и президент России Владимир Путин. По мнению Лисовского, в банкротстве фермеров виноват сам Минсельхоз.
«Фермеров довела до банкротства позиция Минсельхоза за счет изъятия у них всей прибыли через экспортные пошлины. Отсрочить банкротство — это не решение проблемы. Правда, зачастую у нас банкротство используют для захвата собственности, небольшие деньги (300-500 тысяч рублей) могут привести к тому, что предприятие кто-то может банкротить, а у крестьянина нет денег, чтобы закрыть текущие платежи. Но в целом это больше популистская мера — надо было просто помогать крестьянам пережить эту засуху. У нас в основном пострадал юг — Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. В Ростовской области утрачена половина урожая (а это один из ведущих производителей зерна в России, который часть продукции отправлял на экспорт), конечно, это серьезный удар по общему состоянию», — сказал Лисовский.
Более того, добавил собеседник НСН, министерство не намерено помогать аграриям.
«Я написал письмо в Минсельхоз с вопросом, собираются ли они помогать фермерам. На что мне ответили, что надо было страховаться и что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а фермерам должна помогать региональная власть, у которой нет таких возможностей. При этом экспортную пошлину забирает федеральный бюджет. Что касается страхования — чтобы получить страховую выплату, надо подключать Гидрометцентр, который заявляет, что у него нет станций наблюдения в сельской местности. В результате справку из Гидрометцентра крестьяне не могли получить, и им никто ничего не выплачивал. К тому же зачастую бывают стихийные бедствия (например, град), которые не повреждают всю территорию области, а доказать, что град был, не получается. В результате крестьяне не верят в страхование и не страхуются», — подытожил он.
Ранее Ассоциация европейских фермеров предупредила, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному сектору Европы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
