«Прошлое поколение»: Авто из Ирана и Индии не будут популярны среди россиян

Автомобили из Индии, Ирана и Африки не будут популярны среди россиян, технологически они сильно отстают от тех же китайских машин, заявила директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что на российском рынке могут появиться новые марки машин – в частности, из Ирана и Индии. Указывается, что интерес к российскому рынку проявляют и африканские производители. Уткина отметила, что автомобили из этих стран являются устаревшими для РФ.