«Прошлое поколение»: Авто из Ирана и Индии не будут популярны среди россиян
Автомобили из Ирана могут соревноваться со старыми моделями «АвтоВАЗа», но не с китайскими, отметила Анна Уткина.
Автомобили из Индии, Ирана и Африки не будут популярны среди россиян, технологически они сильно отстают от тех же китайских машин, заявила директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что на российском рынке могут появиться новые марки машин – в частности, из Ирана и Индии. Указывается, что интерес к российскому рынку проявляют и африканские производители. Уткина отметила, что автомобили из этих стран являются устаревшими для РФ.
«В автомобилях, которые предполагается поставлять в Россию из Ирана, используют более старые технологические платформы. Соревноваться они могут, скорее, с моделями «АвтоВАЗа» прошлых версий. Китайские автомобили более технологичны. Что касается ценового преимущества, то в том случае, если стоимость автомобилей из Ирана будет на уровне моделей «АвтоВАЗа» или чуть ниже, они смогут занять определенную нишу в регионах. Вряд ли они будут популярны в столице или городах-миллионниках. Говорить о конкуренции с китайскими автомобилями для них пока рано. В свою очередь уровень технологического оснащения и адаптации под российский рынок автомобилей из Африки тоже будет сдерживающим фактором. С Индией все то же самое, что с Ираном», – сказала Уткина.
Она также отметила, что основные преимущества автомобилей из Ирана – это цена. При этом, по словам Уткиной, россияне предпочтут иранским авто корейские, если они будут сопоставимы по цене.
«Эти модели для российского потребителя будут являться прошлым поколением. Их основное преимущество, может быть, цена… Но цена это веское преимущество для жителей регионов, потому что, все-таки, в столице мы видим все меньше продукции «АвтоВАЗа« и все больше новых моделей, потому что люди гонятся за новинками. Опять же, нужно понимать, что технологическое оснащение оставляет желать лучшего... Если автомобили с пробегом корейских марок будут сопоставимы по цене, качеству и оснащению с этими моделями, (то выберут их - ред. НСН). Это будет уже проверенный продукт с понятным обслуживанием. Цена (на иранские авто - ред. НСН) должна быть в пределах 1,5-2 млн рублей, чтобы заинтересовать людей», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 млрд долларов. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявлял, что у дилеров есть проблемы с обслуживанием автомобилей китайских марок из-за особенностей программного обеспечения и запчастей, передает «Радиоточка НСН».
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