На российском рынке могут появиться новые автомобили из Ирана и Индии
На российском автомобильном рынке могут появиться новые марки машин, пишут «Известия».
По данным газеты, индийские компании по производству всех видов автозапчастей заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Насчет импорта в РФ автомобилей из Индии точной информации пока нет.
Автомобили иранского производства уже доступны россиянам для покупки. Модель Tara иранского производителя Iran Khodro продается за 1,5 миллиона рублей с механической коробкой передач и за 1,7 миллиона рублей — с «автоматом». В декабре стало известно, что одобрение типа транспортного средства получили автомобили Saipa — кросс-хэтчбек Quik и седан Saina S. Примерная стоимость варьируется от 1,2 миллиона до 1,7 миллиона рублей. Эти автомобили могут стать одними из самых доступных на российском рынке, составив конкуренцию Lada.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил, что россияне покупают машины Lada, так как людям нужны четыре колеса, новая машина и более-менее доступное обслуживание, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru