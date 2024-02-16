Автомобилисты заявили о росте ввоза в Россию «проходных» японских машин

Александр Казаченко в эфире НСН также напомнил о запрете Японии на ввоз в Россию определенных видов двигателей.

Россияне ввозят на Японии и Китая автомобили, которые считаются «проходными», и объемы разрешенных к ввозу машин сегодня увеличиваются. Об этом в разговоре с НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

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Несмотря на введенный Японией частичный запрет на ввоз в Россию автомобилей, импорт подержанных машин на Дальнем Востоке увеличился в прошлом году в полтора раза.

«Запрет был на определенные двигатели. Сейчас ввозят больше автомобилей, которые являются «проходными». Так как у нас на Дальнем Востоке, образно говоря, «Мерседесы», «Форды», «Инфинити» и «Ниссаны» вышли с рынка, у них продается много автомобилей, которые приходят на продажу из Китая. Но ниша тех автомобилей, которые можно ввозить, увеличивается, поэтому и завозят. По запчастям вообще ограничений нет. Да, цена выросла. Причина? Курсовая разница плюс таможня, плюс увеличенная стоимость доставки», - сказал Казаченко.

Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с НСН заявила, что китайские запчасти не снизят цены на техобслуживание в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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