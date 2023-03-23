«Слишком много контроля»: Экономист предложил властям не мешать бизнес-прорыву
Производством товаров народного потребления способен заниматься малый и средний бизнес, но власти продолжают все держать под своим контролем, сказал НСН экономист Андрей Бунич.
Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич заявил в беседе с НСН, что малый и средний бизнес точечно получает поддержку государств, а для развития сфера слишком зарегулирована.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство существенно облегчило предпринимательскую деятельность. В частности, понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Также зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги. Бунич считает, что правительство должно отдать малому и среднему бизнесу производство товаров народного потребления.
«Количество малого и среднего бизнеса, если сравнивать с сопоставимыми странами, у нас его в 3-4 раза меньше. Потенциал МСП в России – главный резерв роста, если мы дадим ему развиваться, то получим мощный рост экономики. Нужны меры системного характера, ведь открылись десятки отраслей из-за уменьшения иностранной конкуренции – мечта, такое бывает раз в сто лет. Но этим пока правительство не пользуется. Продолжает держать все под контролем государства и это плохая позиция. У государства же не безграничный бюджет. Нужны деньги на специальную военную операцию, социальные выплаты, потому все, что можно отдать частному капиталу – надо отдать», - сказал Бунич.
Собеседник НСН отметил, что пока подъема предпринимательства не видно.
«Точечно кто-то получает господдержку, но в целом подъема предпринимательства не видно. Крупные компании сегодня не могут дать роста в связи с ограничениями, дай бог, чтобы они сохраняли уровни. Поэтому речь идет о налоговой политики, создании финансовой системы, ориентированной на малый и средний бизнес. Это все надо создавать очень быстро. Прорыва пока не вижу. Производить товары народного потребления способны МСП, есть предприниматели, которые с удовольствием займутся производством оборудования для машиностроительного комплекса. В сельском хозяйстве потенциал неограничен, огромный IT-сектор», - резюмировал Бунич.
Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН заявила, что государство пытается помочь бизнесу, но федеральные инициативы не доходят до регионов, а многие предложения просто не могут быть реализованы.
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