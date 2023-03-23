«Слишком много контроля»: Экономист предложил властям не мешать бизнес-прорыву

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство существенно облегчило предпринимательскую деятельность. В частности, понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Также зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги. Бунич считает, что правительство должно отдать малому и среднему бизнесу производство товаров народного потребления.

«Количество малого и среднего бизнеса, если сравнивать с сопоставимыми странами, у нас его в 3-4 раза меньше. Потенциал МСП в России – главный резерв роста, если мы дадим ему развиваться, то получим мощный рост экономики. Нужны меры системного характера, ведь открылись десятки отраслей из-за уменьшения иностранной конкуренции – мечта, такое бывает раз в сто лет. Но этим пока правительство не пользуется. Продолжает держать все под контролем государства и это плохая позиция. У государства же не безграничный бюджет. Нужны деньги на специальную военную операцию, социальные выплаты, потому все, что можно отдать частному капиталу – надо отдать», - сказал Бунич.