СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис
Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис, сообщает Financial Times.
По данным издания, из-за него произошли перебои в поставках карбамида — наиболее распространенного азотного удобрения. В Персидском заливе скопилось более 1,1 миллиона тонн этого химиката. В результате около половины из 2,1 миллиона тонн удобрения не попало покупателям.
Примерно треть мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, который заблокирован Ираном. Кроме того, из-за дефицита природного газа заводы по производству удобрений в некоторых странах Азии приостановили производство. С начала конфликта стоимость карбамида увеличилась более чем на 40%.
Поставщикам зерна стало сложнее арендовывать суда и приходится больше денег тратить на страхование кораблей, а цены на сырье не особо растут, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
