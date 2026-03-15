СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис

По данным издания, из-за него произошли перебои в поставках карбамида — наиболее распространенного азотного удобрения. В Персидском заливе скопилось более 1,1 миллиона тонн этого химиката. В результате около половины из 2,1 миллиона тонн удобрения не попало покупателям.

Примерно треть мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, который заблокирован Ираном. Кроме того, из-за дефицита природного газа заводы по производству удобрений в некоторых странах Азии приостановили производство. С начала конфликта стоимость карбамида увеличилась более чем на 40%.

Поставщикам зерна стало сложнее арендовывать суда и приходится больше денег тратить на страхование кораблей, а цены на сырье не особо растут, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

