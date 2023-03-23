Проверки вместо прозрачности: «Неуклюжие» инициативы властей губят малый бизнес
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина рассказала в эфире НСН о нерешенных проблемах предпринимателей на фоне обещаний правительства.
Государство пытается помочь бизнесу, но федеральные инициативы не доходят до регионов, а многие предложения просто не могут быть реализованы, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность. Он отметил, что понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству. Гришина рассказала, как обстоят дела у предпринимателей на местах.
«Я не скажу, что все инициативы неприемлемы, многие из них малый бизнес ждет, есть только одно «но». Инициативы рекомендованы регионам, регион сам уже распоряжается. На примере Санкт-Петербурга уже несколько федеральных инициатив было, которые город урезал. Воспользоваться могут только единицы», - отметила она.
По ее словам, мораторий на проверки на деле не работает, в регионах проводятся «проверочные мероприятия». Также предприниматели ждут прозрачности в вопросе выделения земельных участков и с налогами.
«Первоочередные проблемы как были, так и остались. Например, нужна более прозрачная ситуация с выделением земельных участков в регионах. Конечно, нужна и прозрачность в ситуации с налогами, идет путаница. Для бизнеса очень важен мораторий на проверки, но, к сожалению, чиновники не могут понять, что люди на местах, которые осуществляют контроль над бизнесом, они давно уже соблюдают этот мораторий, но перешли на проверочные мероприятия. Массово проводятся эти мероприятия любыми структурами. Нельзя уничтожать нелегальный бизнес в ущерб легальному», - объяснила собеседница НСН.
Гришина назвала некоторые инициативы бесполезными, а другие и вовсе вредными. Она призвала слышать предпринимателей, а не использовать их в качестве подопытных кроликов.
«Удивляют некоторые инициативы, понятно, что они направлены на благо, но так неуклюже сделаны, что их применить невозможно. Например, последняя инициатива Минпромторга по поводу нестационарной розницы около торговых центров. Для некоторых регионов это невозможно. Власти не слышат предпринимателей. «Честный знак» (национальная система маркировки товаров, прим. НСН), который введен, тормозит бизнес, губит. У нас очень часто предприниматели становятся кроликами, они электронную программу опробуют на предпринимателях», - заключила она.
Силовики рвут на части бизнес, устраивают дополнительные проверки на фоне и без того непростой ситуации из-за санкций, заявил ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с НСН. По его словам, Владимиру Путину известно о настроениях предпринимателей, которые сегодня по праву ожидают «человеческого» к себе отношения.
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