Проверки вместо прозрачности: «Неуклюжие» инициативы властей губят малый бизнес

Государство пытается помочь бизнесу, но федеральные инициативы не доходят до регионов, а многие предложения просто не могут быть реализованы, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность. Он отметил, что понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству. Гришина рассказала, как обстоят дела у предпринимателей на местах.

«Я не скажу, что все инициативы неприемлемы, многие из них малый бизнес ждет, есть только одно «но». Инициативы рекомендованы регионам, регион сам уже распоряжается. На примере Санкт-Петербурга уже несколько федеральных инициатив было, которые город урезал. Воспользоваться могут только единицы», - отметила она.