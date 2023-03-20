В Госдуме призвали перестать использовать бизнес в качестве «кормушек для чиновников»

Силовики рвут на части бизнес, устраивают дополнительные проверки на фоне и без того непростой ситуации из-за санкций, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с НСН. По его словам, Владимиру Путину известно о настроениях предпринимателей, которые сегодня по праву ожидают «человеческого» к себе отношения.

Ранее президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову в кратчайший срок провести полную ревизию уголовных дел в сфере бизнеса, производство по которым ведется свыше года. Отчет о проделанной работе он потребовал предоставить к 1 мая. Гартунг отметил, что ситуация для предпринимателей только ухудшилась из-за внешних факторов.

«Очевидно, почему Путин об этом говорит. Силовики просто рвут на части бизнес, создают нервозную ситуацию. Она и так сегодня непростая для предпринимателей с учетом санкций. Для бизнеса сейчас ситуация резко поменялась в худшую сторону, ограничили поставки комплектующих, оборудования, со стороны западных партнеров ограничения по финансам, с платежами проблемы», - отметил он.

По его словам, сегодня многие предприниматели задумываются о том, чтобы свернуть бизнес, а чиновники продолжают усложнять им жизнь проверками.