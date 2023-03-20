В Госдуме призвали перестать использовать бизнес в качестве «кормушек для чиновников»
Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил НСН, что предприниматели сегодня по праву ожидают «человеческого» к себе отношения.
Силовики рвут на части бизнес, устраивают дополнительные проверки на фоне и без того непростой ситуации из-за санкций, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг в беседе с НСН. По его словам, Владимиру Путину известно о настроениях предпринимателей, которые сегодня по праву ожидают «человеческого» к себе отношения.
Ранее президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову в кратчайший срок провести полную ревизию уголовных дел в сфере бизнеса, производство по которым ведется свыше года. Отчет о проделанной работе он потребовал предоставить к 1 мая. Гартунг отметил, что ситуация для предпринимателей только ухудшилась из-за внешних факторов.
«Очевидно, почему Путин об этом говорит. Силовики просто рвут на части бизнес, создают нервозную ситуацию. Она и так сегодня непростая для предпринимателей с учетом санкций. Для бизнеса сейчас ситуация резко поменялась в худшую сторону, ограничили поставки комплектующих, оборудования, со стороны западных партнеров ограничения по финансам, с платежами проблемы», - отметил он.
По его словам, сегодня многие предприниматели задумываются о том, чтобы свернуть бизнес, а чиновники продолжают усложнять им жизнь проверками.
«Многие предприниматели просто задумываются над тем, чтобы сворачивать бизнес. Не потому что они не патриоты, а потому что они просто здравомыслящие люди. Очень трудно перестраивать бизнес. Такой пример: приходит электрооборудование для производства, доставляется самолетом, чтобы быстрее, а потом трое суток стоит на таможне из-за проверок. Мы вообще одна страна или нет? Такое ощущение, что нет, чиновникам наплевать на это», - рассказал собеседник НСН.
Государство осознает всю серьезность ситуации, но быстрые изменения в этом вопросе маловероятны, добавил Гартунг.
«При этом еще государство обращается к бизнесменам, чтобы они подкинули 300 миллиардов в виде разового платежа. Все понимают, что стране это нужно. Бизнесмены ожидают, что государство покажет на деле, что они нужны стране: «Вы к нам по-человечески начните относиться, а не как к кормушке для чиновников в погонах и без». Настроения такие, я думаю, что они понятны, президенту об этом докладывают, он это видит. У меня какого-то энтузиазма по этому поводу нет. Я понимаю, что президент прав, что ситуация серьезная, но я сомневаюсь, что силовики услышат президента и начнут по-другому относиться», - заключил депутат.
Неимоверный мор малых и средних предприятий идет в России с 2016 года, несмотря на это корпорациям хотят дать монопольное право получать госзаказы, рассказал ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с НСН.
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