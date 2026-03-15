Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с РФ по Украине
Глава правительства Бельгии Барт де Вевер в интервью L'Echo призвал Европейский союз начать переговоры с Россией по Украине.
По его словам, Евросоюз не способен бесконечно поддерживать Киев и поставлять ему оружие без участия США. Премьер указал, что европейцы «не могут угрожать президенту России Владимиру Путину, поставляя оружие Украине», как и «не могут задавить его экономически без поддержки США». Барт де Вевер считает, что остается только заключить сделку.
Премьер подчеркнул, что в итоге эта сделка «будет плохой» для ЕС.
Ранее премьер-министр Бельгии исключил экспроприацию российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: ВСУ атакуют Белгород
- СМИ: У Израиля кончаются ракеты-перехватчики
- Трамп пообещал вернуть санкции против России по окончании нефтяного кризиса
- Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с РФ по Украине
- Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис
- Трамп призвал страны самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива
- Российский футболист убил москвичку по наводке украинских мошенников
- Самую массированную атаку дронами с начала года отражает Москва
- Иран назвал Украину «законной целью» для ударов