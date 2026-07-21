По его словам, стабилизация ситуации во многом будет зависеть от действий Центробанка, а потенциальное снижение ключевой ставки способно вернуть инвесторам уверенность.

«Мы видим, что рынок акций существенно падал. Индекс Мосбиржи ещё недавно был на уровне 2900-3000. Ситуация начала потихоньку успокаиваться. Наверняка ЦБ будет контролировать уровень ликвидности. Цены на облигации пойдут вверх. Иногда пропуск хода — констатация факта, что лучше сейчас чего‑то не делать. Если ЦБ намекнёт, что готов в ближайшем времени снижать ключевую ставку, то это может успокоить инвесторов и положительно повлиять на рынок», — добавил эксперт.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский сказал НСН, что затяжное падение рынка акций в России может как продолжиться, так и обратиться вспять, однако гораздо большее значение для экономики и граждан имеет рынок облигаций.

