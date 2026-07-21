«Пропуск хода» как стратегия: Почему Минфин отказался от аукциона ОФЗ
Главная задача Минфина сейчас — не усугубить ситуацию на и без того слабом рынке, сказал НСН Евгений Коган.
Экономист и инвестиционный консультант Евгений Коган заявил НСН, что решение Минфина не проводить аукционы по размещению облигаций является взвешенным шагом.
Минфин России приостановил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) «для стабилизации ситуации на рынке ценных бумаг». Ведомство обещает сообщить, когда решит их возобновить. Коган отметил, что главная задача сейчас — не усугубить ситуацию на и без того слабом рынке.
«Сигнал достаточно серьёзный. Заимствование — один из способов пополнения бюджета. Не секрет, что у нас есть дефицит бюджета. Минфин отказался от проведения аукционов, потому что там сидят профессиональные люди, которые понимают, что, когда рынок слабый, они предпочитают сделать пропуск хода, несмотря на потребность в деньгах. Это разумно, трагедии в этом никакой нет. Гораздо хуже, если бы аукцион провалился или прошёл по очень плохой цене. Это говорит о том, что Минфин думает перед тем, как что‑то делать. Это хорошо. Аукцион проведут попозже, когда ситуация немного стабилизируется. Надо следить за развитием событий. Если они отменят и в следующий раз, то это будет уже не очень хорошо», — сказал собеседник НСН.
По его словам, стабилизация ситуации во многом будет зависеть от действий Центробанка, а потенциальное снижение ключевой ставки способно вернуть инвесторам уверенность.
«Мы видим, что рынок акций существенно падал. Индекс Мосбиржи ещё недавно был на уровне 2900-3000. Ситуация начала потихоньку успокаиваться. Наверняка ЦБ будет контролировать уровень ликвидности. Цены на облигации пойдут вверх. Иногда пропуск хода — констатация факта, что лучше сейчас чего‑то не делать. Если ЦБ намекнёт, что готов в ближайшем времени снижать ключевую ставку, то это может успокоить инвесторов и положительно повлиять на рынок», — добавил эксперт.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский сказал НСН, что затяжное падение рынка акций в России может как продолжиться, так и обратиться вспять, однако гораздо большее значение для экономики и граждан имеет рынок облигаций.
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