Россиянам посоветовали гулять в лесу для улучшения работы мозга

Она пояснила, что в лесу система, отвечающая за концентрацию, вместо непрерывной обработки городской информации, может отдохнуть и восстановиться. А всего час, проведённый на природе, снижает уровень гормона стресса кортизола.

Кроме того, прогулки, особенно по незнакомому маршруту, улучшают кровоснабжение гиппокампа — это участок мозга, отвечающий за память. Такая тренировка является профилактикой возрастного снижения когнитивных функций.

Клинчаева добавила, что лес — не единственное место для перезагрузки.

«Регулярный контакт с природой — не просто приятный досуг, а доступный способ поддерживать ясность ума и устойчивость к стрессу», — заключила эксперт.

Ранее старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов заявил, что прогулки являются одним из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок в спортзале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».