Россиянам посоветовали гулять в лесу для улучшения работы мозга
Польза, которую мозгу приносят прогулки по лесу - это факт, подтверждённый учёными. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-невролог клиники «Женский Доктор» Рада Клинчаева.
Она пояснила, что в лесу система, отвечающая за концентрацию, вместо непрерывной обработки городской информации, может отдохнуть и восстановиться. А всего час, проведённый на природе, снижает уровень гормона стресса кортизола.
Кроме того, прогулки, особенно по незнакомому маршруту, улучшают кровоснабжение гиппокампа — это участок мозга, отвечающий за память. Такая тренировка является профилактикой возрастного снижения когнитивных функций.
Клинчаева добавила, что лес — не единственное место для перезагрузки.
«Регулярный контакт с природой — не просто приятный досуг, а доступный способ поддерживать ясность ума и устойчивость к стрессу», — заключила эксперт.
Ранее старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов заявил, что прогулки являются одним из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок в спортзале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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