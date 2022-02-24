Экономист Жуковский: ЦБ имеет возможности стабилизировать курс рубля
Член президиума Столыпинского клуба отметил, что ЦБ может сдерживать рост цен и инфляцию, если обеспечит курс в 70 рублей за доллар.
На фоне повышенной экспортной выручки и взлетевших котировок нефти и газа ЦБ может управлять курсом рубля, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в пресс-центре НСН.
«Как и падение курса рубля, остановка торгов на биржах – это все говорит о том, что массовая паника, массовый хаос, люди не понимают, что происходит. Это полный хаос, где Центробанк, где Министерство финансов, где валютные органы? Только ввели запрет на короткие продажи. Что касается курса рубля к доллару, я вообще не вижу никаких причин, почему ЦБ не мог бы обеспечить курс рубля на любом уровне – 635 миллиардов долларов валютных резервов, из которых 14 триллионов – фонд национального благосостояния, плюс рекордно бьем валютно-экспортные выручки. Это позволяет в моменте обеспечить курс и 70, и 65 рублей за доллар – котировки нефти и газа взлетели», - объяснил экономист.
Центробанк с 11:00 24 февраля вводит запрет коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
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