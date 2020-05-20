В Союзе журналистов предлагают спасти региональные СМИ рекламой алкоголя

Многие муниципальные и региональные СМИ не смогут пережить вызванный пандемией коронавируса кризис, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. В беседе с НСН он рассказал, что СЖР собирает предложения от своих региональных организаций с мерами поддержки местных СМИ. Среди многочисленных идей есть и временный отказ от запрета рекламировать пиво и другие виды спиртного в СМИ.

Как заявил НСН Владимир Соловьёв, это помогло бы многим средствам массовой информации продержаться в нынешнее непростое время.

«Хотя мы отдаём себе отчёт в том, что эта мера сопряжена с вопросами здоровья наших граждан, не считаем, что такой рекламой следует злоупотреблять, но в разумных пределах это помогло бы выжить местной журналистике», - заявил глава общественной организации.

Производители алкогольной продукции отнеслись к идее СЖР внимательно, но для своей отрасли полезной её не посчитали.