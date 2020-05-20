В Союзе журналистов предлагают спасти региональные СМИ рекламой алкоголя
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН тоже за рекламу на алкоголь в СМИ, но только не на время пандемии.
Многие муниципальные и региональные СМИ не смогут пережить вызванный пандемией коронавируса кризис, заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. В беседе с НСН он рассказал, что СЖР собирает предложения от своих региональных организаций с мерами поддержки местных СМИ. Среди многочисленных идей есть и временный отказ от запрета рекламировать пиво и другие виды спиртного в СМИ.
Как заявил НСН Владимир Соловьёв, это помогло бы многим средствам массовой информации продержаться в нынешнее непростое время.
«Хотя мы отдаём себе отчёт в том, что эта мера сопряжена с вопросами здоровья наших граждан, не считаем, что такой рекламой следует злоупотреблять, но в разумных пределах это помогло бы выжить местной журналистике», - заявил глава общественной организации.
Производители алкогольной продукции отнеслись к идее СЖР внимательно, но для своей отрасли полезной её не посчитали.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН назвал идею журналистов полумерой для алкогольного рынка, не скрывая, что в его интересах более масштабное решение вопроса.
«Реклама в СМИ — это определённый процесс. Если это телевидение, то нужно определённое время на креатив, на создание тех или иных роликов. Это, как правило, на практике занимает не меньше 3-4 месяцев. Можно решать этот вопрос капитально, как в целом ряде стран, где реклама алкоголя разрешена… Но на время пандемии менять законодательство и разрешать рекламу алкоголя — на мой взгляд, это полумера», - заявил он.
Выступая на пресс-конференции, посвящённой старту Общероссийского журналистского проекта «Адаптация», глава СЖР предрёк закрытие значительного количества СМИ, в том числе районных и областных газет, телекомпаний и радиостанций, сообщает РИА Новости.
По словам Соловьёва, рекламные бюджеты телевидения, которое все смотрят на самоизоляции, до конца года сократятся на 30-50%, а печатные СМИ и вовсе находятся в критическом положении, поскольку часть продающих прессу киосков закрыта.
Сильно просели и рекламные бюджеты радиостанций. Основатель и один из акционеров «Серебряного дождя» Дмитрий Савицкий в интервью НСН отмечал, что в сложившейся ситуации без помощи государства многие прекратят вещание.
«Да, мы ждем помощи от государства. Если ее не будет, то радиостанции по всей стране действительно начнут выключаться. Это уже началось. В некоторых городах, регионах радиостанции начали выключать вещание. Кто-то полностью, кто-то на определенное время, кто-то уменьшает мощность передатчиков, сокращая охват аудитории. Эти самоотключения нарастают как снежный ком», - рассказывал он в апреле.
Платежи контрагентов за услуги, оказанные радиостанциями, прекратились ещё в марте, говорила в беседе с НСН Юлия Голубева, генеральный директор холдинга Krutoy Media. (Love Radio, «Радио Дача», «Русский Хит», «Восток FM», «Такси FM», «Весна FM»). В отрасли оценивали грядущее падение рынка рекламы в 30-50%.
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