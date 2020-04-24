Минкомсвязи услышало радийщиков

Отключать или приостанавливать вещание по ночам, сократить его территорию и понизить мощность передатчика, а также не предоставлять сведения об операторах связи разрешило Минкомсвязи в условиях кризиса из-за коронавируса признанным системообразующими радиостанциям и телекомпаниям.

Об этом НСН сообщил источник в Минкомсвязи. По его словам, соответствующий приказ уже подготовлен, он будет действовать до 31 декабря 2020 года. Это позволит региональным вещателям серьезно сократить издержки на передачу сигнала.

Ранее Минкомсвязи и Роскомнадзор сообщили, что отменяют плановые проверки до 30 июня