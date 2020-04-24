Минкомсвязи услышало радийщиков
Ведомство начало принимать меры по поддержке системообразующих радиостанций.
Отключать или приостанавливать вещание по ночам, сократить его территорию и понизить мощность передатчика, а также не предоставлять сведения об операторах связи разрешило Минкомсвязи в условиях кризиса из-за коронавируса признанным системообразующими радиостанциям и телекомпаниям.
Об этом НСН сообщил источник в Минкомсвязи. По его словам, соответствующий приказ уже подготовлен, он будет действовать до 31 декабря 2020 года. Это позволит региональным вещателям серьезно сократить издержки на передачу сигнала.
Ранее Минкомсвязи и Роскомнадзор сообщили, что отменяют плановые проверки до 30 июня
Напомним, в начале апреля Российская академия радио (РАР) обратилась к Министерству связи и коммуникаций с предупреждением, что разгорающийся в стране экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли.
Вице-президенты РАР Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий тогда заявили ведомству о грядущем банкротстве отрасли.
Они также обратились к ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) с просьбой предоставить на полгода 50-процентную скидку на распространение сигнала для всех FM-радиостанций России.
Затем Союз журналистов России и Национальная ассоциация телерадиовещателей попросили правительство принять меры для поддержки медиаиндустрии.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал тогда, что в крайне тяжелой ситуации оказались все российские средства массовой информации.
«Союз журналистов России очень внимательно следит за ситуацией. Мы уже направили письма руководству Москвы с просьбой помочь с защитными средствами и на имя премьер-министра, подобно рассказали, что происходит в разных отраслях журналистики. Попросили включить печатные СМИ в список обязательных к распространению товаров в этой тяжелой ситуации. Предложили целый ряд мер, которые сейчас важны для всех отраслей журналистики. Это отсрочка на полгода всех налоговых платежей, коммунальных, арендных платежей, мораторий на проведение проверок, корректировка предоставления отчетности, отсрочка по кредитам, возврат переплаты по налогам. Целый список. Хотя растет телесмотрение, потому что все сидят дома, да и радио слушают, но катастрофически падает реклама. В ближайший год падение рекламного рынка может составить от 30 до 50 процентов. Это критично для выживания очень многих теле- и радиостанций, газет», - подтвердил глава СЖР.
В ответ на все эти обращения Минкомсвязи 21 апреля сообщило о создании списка системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи.
В число системообразующих радиостанций попали те, которые вещают в более чем половине регионов России. Это радиостанции, входящие в состав Европейской медиа группы, Krutoy Media, Русской медиагруппы, «Мультимедиа Холдинга», ВГТРК, «Нового Медиа Холдинга», «Газпром-Медиа Холдинга».
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