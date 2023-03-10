Профицит внешней торговли России сократился почти втрое

Профицит российской внешней торговли сократился до $15,3 млрд в январе-феврале 2023 года. Он упал в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация опубликована в «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» на портале Банка России.

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Это объясняется уменьшением объемов экспорта товаров в денежном выражении, что связано не только с резким сокращением объемов поставок, но и с падением стоимости цен на товары, отправляемых Россией на экспорт.

Профицит текущих операций снизился еще значительнее — в 2,9 раза, до $12,9 млрд. Общий дефицит первичных и вторичных доходов уменьшился из-за снижения общей суммы выплат российских предприятий нерезидентам.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что объемы торговли России с Евросоюзом упали на треть с апреля по декабрь 2022 года.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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