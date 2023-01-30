Лавров заявил, что Россия смогла ограничить последствия санкций
Российская экономика наглядно показала, что последствия санкций удалось ограничить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В России ожидается рекордный профицит торговли с третьими странами, а потому российская экономика адаптируется к новым реалиям.
«Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», - цитирует Лаврова пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что экономика страны сократилась на 2,5 процента, хотя некоторые эксперты говорили, что падение составит 10-20 процентов. Он подчеркнул, что свои прогнозы улучшили международные институты, как Всемирный банк, МВФ.
Россия переориентировала свою торговлю на страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки
Отдельно глава МИД отметил, что инфляция в России ниже 12 процентов, уровень безработицы находится на низком историческом минимуме, а внешний долг за прошлый год снизился на 100 миллиардов долларов и сейчас составляет 382 миллиарда. Внешний государственный долг уменьшился на 2 миллиарда долларов за год до 57,4 миллиарда долларов.
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