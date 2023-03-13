Профильный комитет ГД одобрил поправки о цифровом рубле
Комитет Госдумы по законодательству и государственному строительству поддержал к голосованию в первом чтении поправки, вводящей в Гражданский кодекс термины, которые требуются для внедрения цифрового рубля в России. Причём основной законопроект пока ещё не одобрен профильным комитетом по финансовому рынку.
Поправки в Гражданский кодекс определяют, что цифровой рубль будет отнесён к объектам гражданских прав. Определяется порядок открытия и ведения цифрового счета в банке. В частности, вводится запрет на начисление процентов на остаток цифровых рублей. Кроме того, уточняется, что права на цифровые рубли могут быть по усмотрению гражданина завещаны.
Депутаты намерены рассмотреть законопроект в первом чтении на этой неделе – в четверг, 16 марта. Однако дата рассмотрения другого законопроекта из соответствующего пакета – об изменениях в некоторые законодательные акты – еще не назначена.
Центробанк РФ с 1 апреля собирается запустить пилотный проект с 13 банками по реальным операциям физических лиц с цифровым рублем, Как заявил ранее в комментарии НСН криптоэксперт Евгений Каминский, отечественная криптобиржа может заработать не ранее 2025 года по соображениям безопасности.
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