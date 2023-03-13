Профильный комитет ГД одобрил поправки о цифровом рубле

Комитет Госдумы по законодательству и государственному строительству поддержал к голосованию в первом чтении поправки, вводящей в Гражданский кодекс термины, которые требуются для внедрения цифрового рубля в России. Причём основной законопроект пока ещё не одобрен профильным комитетом по финансовому рынку.

Поправки в Гражданский кодекс определяют, что цифровой рубль будет отнесён к объектам гражданских прав. Определяется порядок открытия и ведения цифрового счета в банке. В частности, вводится запрет на начисление процентов на остаток цифровых рублей. Кроме того, уточняется, что права на цифровые рубли могут быть по усмотрению гражданина завещаны.