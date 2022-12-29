«Может быть небезопасно»: В отрасли оценили перспективы российской криптобиржи

Российская криптобиржа может помочь наладить оплату товаров по серым схемам параллельного импорта, но из соображений безопасности она появится не раньше 2025 года, заявил криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с НСН.

Ранее председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года. По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру, передают «Известия». Каминский с таким прогнозом не согласился.



«Это биржа создается конкретно под нужды определенных компаний, которые еще экспортируют и импортируют какие-то товары и услуги. Есть оборот с Ираном, есть Индия – сырьевой покупатель, есть Китай. Это может помочь налаживанию серых схем параллельного импорта. Выделить деньги и сделать для этого отдельную биржу? Видимо, у нее будет небольшой функционал, что-то по примеру товарно-сырьевой биржи. Пока кажется, что это очень узкая ниша. Может быть, эта платформа будет использоваться для оплаты цифровым рублем и для обмена на цифровой юань. Для международного обмена», - отметил эксперт.