«Может быть небезопасно»: В отрасли оценили перспективы российской криптобиржи
Криптоэксперт Евгений Каминский сказал НСН, что российская криптобиржа появится не раньше 2025 года, она может быть использована для оплаты товаров по «серым схемам».
Российская криптобиржа может помочь наладить оплату товаров по серым схемам параллельного импорта, но из соображений безопасности она появится не раньше 2025 года, заявил криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с НСН.
Ранее председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что российская криптобиржа может появиться во II квартале 2023 года. По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру, передают «Известия». Каминский с таким прогнозом не согласился.
«Это биржа создается конкретно под нужды определенных компаний, которые еще экспортируют и импортируют какие-то товары и услуги. Есть оборот с Ираном, есть Индия – сырьевой покупатель, есть Китай. Это может помочь налаживанию серых схем параллельного импорта. Выделить деньги и сделать для этого отдельную биржу? Видимо, у нее будет небольшой функционал, что-то по примеру товарно-сырьевой биржи. Пока кажется, что это очень узкая ниша. Может быть, эта платформа будет использоваться для оплаты цифровым рублем и для обмена на цифровой юань. Для международного обмена», - отметил эксперт.
Несмотря на то, что эта биржа изначально не предполагается массовой, уделить особое внимание безопасности все равно придется. На первых этапах с этим могут быть проблемы, добавил собеседник НСН.
«Вряд ли биржа появится в 2023 году, сначала будет доступна для узкого круга лиц, в общем доступе появится не раньше 2025 года. Это большой объем работы, нужны специалисты. Даже большие биржи взламывают, большие биржи теряют средства. Надо будет очень сильно поработать над безопасностью. Первое время это может быть небезопасно. Возможно, обяжут кого-то пользоваться, будут какие-то преференции для пользователей. Массовая аудитория туда не потянется», - заключил он.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН предупредил, что рынок криптовалют продолжит лихорадить, но в долгосрочной перспективе вложения в биткойны являются выгодными. В ноябре стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года.
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