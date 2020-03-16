Правительство России поддержит торговлю, чтобы избежать дефицита

Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам, ограничения для транспорта торговых сетей в городской черте на ближайший месяц могут отменить, для компаний, работающих в пострадавших от пандемии сферах экономики, введут отсрочку по уплате налогов. Таковы некоторые из первоочередных мер, которыми российской правительство намерено поддержать торговую сферу, чтобы «сформировать надежный запас товаров первой необходимости», - заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, резерв «по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса» в 2020 году может составить до 300 миллиардов рублей.

Тем временем, полки в российских магазинах стремительно пустеют: по сообщениям крупных торговых сетей, на которые ссылается ТАСС, вырос спрос на крупы, макароны и консервы, а также на средства гигиены, в частности, антибактериальные салфетки и гели. Мослента опубликовала видеозапись, на которой у одного из гипермаркетов запечатлена автомашина, битком набитая упаковками туалетной бумаги и муки. Вместе с тем, в Минпромторге заявили, что торговые сети заранее сформировали товарный запас, и бояться дефицита продуктов не стоит. Но кого ж в России остановят такие увещевания? Даже, несмотря на то, что все прекрасно знают, что соль и спички обязательно пропадут. Потому что сами их и скупят…

Субъектам Российской Федерации предписано обеспечить не менее чем двухмесячные запасы основных категорий продовольствия. Кроме того, регионы должны значительно нарастить объемы сельхозпроизводства в сжатые сроки, - говорится в распоряжении главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Он же велел следить за ситуацией на продовольственных рынках и контролировать цены в торговых сетях. Пока, по данным ведомства, в России нет существенных ценовых колебаний на продовольствие, в частности, на макароны, консервы и крупы.

Впрочем, россияне в разгар пандемии коронавируса не одиноки в массовых приступах панического шопоголизма. В Европе все то же самое. Так, в Испании рост продаж в супермаркетах составил 145%. Во Франции макароны, рис, молоко, вводу и консервы в магазинах практически не найти. В Великобритании ритейлеры обратились​ к покупателям с просьбой избегать «панических покупок». Кто их только послушал бы…

Самый большой спрос по всему миру из-за эпидемии коронавируса возник даже не на крупу и антисептики – на туалетную бумагу. Ее скупают в огромных количествах встревоженные обитатели Австралии и Испании, Южной Кореи и России, США и Голландии. Психологи говорят, что запасы именно этого товара дают охваченным страхом людям чувство контроля во время эпидемии или другой протяженной во времени чрезвычайной ситуации. Это, конечно, хорошо, но какое-то ее количество все же надо бы оставить и в магазинах – для тех бесстрашных, кто перед лицом опасности не стал запасаться на месяц вперед. А теперь рискует оказаться в неудобной ситуации из-за тех, кто унимал страх перед пандемией безудержной скупкой «клозет-папира».

