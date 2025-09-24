«Ну, а у кого продажи высокие на сегодня? Российский потребитель уже имел возможность сопоставить произведение отечественного автопрома в чистом виде, не когда собирались иномарки на нашей базе, а именно отечественное автопром. И выбор этот, увы, не в пользу нашего автопрома. Кроме того, есть отзывы людей, которые на этом автомобиле ездили, они тоже не самые благоприятные. В эксплуатации качество их очень сильно хромает, жалоб здесь много. При этом сказать, что они слишком выгодны по цене, тоже нельзя. В отсутствии конкуренции АвтоВАЗ потребителя не щадит. Так что тут вполне закономерная реакция. У многих российских потребителей никогда не появится желание этот автомобиль покупать», - считает Похмелкин.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН, что в России не воспринимают мини-автомобили как полноценный автомобиль, а в качестве игрушки они мало кому нужны.

