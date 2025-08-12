Продажи красной икры в России рухнули на 22%
В России продажи красной икры снизились на 22%, сообщают «Известия».
Как показало исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и компании NTech, с апреля 2024 года по март текущего года все категории «икорной» полки показали рост, исключением стала икра лососевых, продажи которой снизились на 21,9%. Сегодня данная икра формирует 68,4% «икорного чека» в торговых точках.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что двадцатилетний период высоких уловов тихоокеанских лососей завершился. По сравнению с 2023 годом вылов в 2024 году рухнул в три раза, это привело и к соразмерному снижению выпуска икры. Согласно прогнозу экспертов, в ближайшие пять-шесть лет ждать рекордных уловов не стоит.
Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов указал, что с осени по декабрь 2024 года красная икра в рознице подорожала на 66%, что негативно сказалось на продажах.
Ранее россиянам пообещали, что красная рыба подешевеет в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
