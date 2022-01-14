СМИ: Продавцы одежды поднимают цены

Основные игроки на российском рынке одежды ещё до Нового года предупредили о предстоящем подорожании, сообщает "Коммерсант". По данным издания, основные проблемы в этом секторе связаны с увеличением себестоимости материалов и разрывами в цепочках поставщиков.

Первым о повышении цен объявил японский бренд Uniqlo. В руководстве компании признались, что им не удалось удержать цены на прежнем уровне, в том числе из-за низкого курса японской йены.

Российские производители и продавцы одежды также вынуждены следовать общемировому курсу.