СМИ: Продавцы одежды поднимают цены

Основные игроки на российском рынке одежды ещё до Нового года предупредили о предстоящем подорожании, сообщает "Коммерсант". По данным издания, основные проблемы в этом секторе связаны с увеличением себестоимости материалов и разрывами в цепочках поставщиков.

Первым о повышении цен объявил японский бренд Uniqlo. В руководстве компании признались, что им не удалось удержать цены на прежнем уровне, в том числе из-за низкого курса японской йены.

Российские производители и продавцы одежды также вынуждены следовать общемировому курсу.

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В Индии выросла стоимость хлопка, из-за чего в некоторых регионах начались забастовки. Как отмечают аналитики, цена толстовки с капюшоном хорошего бренда составляет уже 8 тыс. руб., хотя несколько лет назад столько стоила зимняя куртка. По их данным, до конца зимы цены вырастут в среднем примерно ещё на 10%.

Как утверждает Bloomberg, корень проблем находится в Китае. Власти КНР из-за коронавируса ужесточили требования для прибывающих моряков транспортных кораблей. Они вынуждены сидеть на карантине, из-за чего не исполняются контракты. Кроме того, в китайских портах ограничивают работу складов и терминалов из-за нехватки электроэнергии.

Ранее Минсельхоз России объяснил рост цен на молоко и овощи фактором сезонности.

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