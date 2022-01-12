«Наценок не существует!»: Экс-директор «Пятерочки» обвинил торговые сети в популизме

Решение сдерживать цены в крупных сетевых магазинах на ряд продуктов - это не более чем популизм, уверен бизнесмен и в прошлом директор сети «Пятёрочка» по Москве и области Дмитрий Потапенко. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он предположил, что инициатива X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток») и «Магнит», которые сообщили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о своём решении ограничить до конца года наценки на социально значимые продовольственные товары не более чем на 10%, скорее похожа на превентивные меры защиты самих сетевиков.

«Принятие такого решения связано с угрозами введения различных санкций для любого субъекта, ведущего экономическую деятельность в Российской Федерации. Поэтому, когда мы говорим об ограничении, так называемой «наценки», которой не существует ни в одном экономическом учебнике, то в данном случае понятно, что это превентивная мера, дабы не было каких-нибудь, куда больших санкций и расследований со стороны ФАС. У нас, к сожалению, отношения между бизнесом и властью были описаны ещё в басне Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»", - сказал и в тёмный лес ягнёнка поволок», - считает Потапенко.

Предприниматель также объяснил, почему ситуация с инициативой крупных сетевых компаний кажется ему абсурдной.

«ФАС должен был бы карать такие инициативы в соответствии с законом за картельный сговор. Люди публично заявляют свою позицию о том, что они устанавливают какую-то цену. Это и называется картельный сговор – никакой иной трактовки не существует. А в данном случае у нас получается диаметрально противоположная ситуация, когда ФАС, вместо того, чтобы подобного рода картельные сговоры разоблачать и возбуждать уголовные дела, наоборот потворствует им как таковым», - поясняет предприниматель.