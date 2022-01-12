«Наценок не существует!»: Экс-директор «Пятерочки» обвинил торговые сети в популизме
Дмитрий Потапенко считает, что если торговые сети сами решили ограничить так называемые наценки, то ФАС должна наказать их за сговор.
Решение сдерживать цены в крупных сетевых магазинах на ряд продуктов - это не более чем популизм, уверен бизнесмен и в прошлом директор сети «Пятёрочка» по Москве и области Дмитрий Потапенко. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он предположил, что инициатива X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток») и «Магнит», которые сообщили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о своём решении ограничить до конца года наценки на социально значимые продовольственные товары не более чем на 10%, скорее похожа на превентивные меры защиты самих сетевиков.
«Принятие такого решения связано с угрозами введения различных санкций для любого субъекта, ведущего экономическую деятельность в Российской Федерации. Поэтому, когда мы говорим об ограничении, так называемой «наценки», которой не существует ни в одном экономическом учебнике, то в данном случае понятно, что это превентивная мера, дабы не было каких-нибудь, куда больших санкций и расследований со стороны ФАС. У нас, к сожалению, отношения между бизнесом и властью были описаны ещё в басне Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»", - сказал и в тёмный лес ягнёнка поволок», - считает Потапенко.
Предприниматель также объяснил, почему ситуация с инициативой крупных сетевых компаний кажется ему абсурдной.
«ФАС должен был бы карать такие инициативы в соответствии с законом за картельный сговор. Люди публично заявляют свою позицию о том, что они устанавливают какую-то цену. Это и называется картельный сговор – никакой иной трактовки не существует. А в данном случае у нас получается диаметрально противоположная ситуация, когда ФАС, вместо того, чтобы подобного рода картельные сговоры разоблачать и возбуждать уголовные дела, наоборот потворствует им как таковым», - поясняет предприниматель.
Отвечая на вопрос «Радиоточки НСН» о том может ли инициатива крупных ритейлеров распространиться на более мелкие продуктовые сети, Потапенко снова напомнил об отсутствии самого понятия «наценка».
«Если мы говорим об ограничении «наценки», то нельзя ограничивать того, чего не существует. С тем же успехом можно и надо говорить, что ретейл торгует налогами, электричеством, чистотой полов и так далее. Почему-то мы никогда не спрашиваем: какая же «наценка» на эти очень значимые для нас товары, которые мы каждодневно покупаем? А мелкие сети не могут присоединиться к этой инициативе технически. Это связано с тем, что у всех товар получается по разной цене. Не бывает механической цены товара в 100 рублей – маленькая сеть получает товар по 200 рублей, крупная сеть получает товар по 150 рублей, а небольшой рынок получает этот товар по 300 рублей. Это нормальное ценообразование в нормальной экономической системе», - заверил предприниматель.
Говоря о возможном подорожании остальных товаров, не вошедших в инициативу X5 Group и «Магнит», Потапенко пояснил, что в отношении продуктов питания вообще не может быть введено понятия социальной значимости.
«Не бывает социально значимых и социально не значимых товаров. Это точно такая же глупость, как не может быть «хлеба» вообще – хлеб он совершенно конкретный и в разных сетях. Это какой-то «совково-революционный» подход, что у нас есть некий абстрактный хлеб, абстрактная колбаса, абстрактный помидор… Извините, помидор отличается по калибру, по весу, по стране происхождения… у него настолько огромное количество параметров, что кроме как популизмом назвать то, что мы с вами сейчас обсуждаем нельзя. Но за всё заплатит потребитель в любом случае», - подчеркнул экс-директор столичной сети «Пятерочка».
Ранее издание «Ъ» сообщило о том, что X5 Group и «Магнит» уведомили ФАС об ограничении наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары. Ритейлеры уточнили, что ограничения наценки коснутся нескольких десятков товарных категорий, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и начнут действовать уже с середины января. Оба ритейлера заявили о готовности удерживать планку наценки в течение 2022 года.
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