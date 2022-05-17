«Человек со странностями»: Потенциальное выдвижение Маска на пост президента приведет к «краху» США
Выдвижение миллиардера Маска на пост президента нельзя исключать, однако его политическое участие нанесет стране больше вреда, чем пользы, отметил в эфире НСН американист Юрий Рогулев.
Илон Маск и другие миллиардеры ощущают давление со стороны администрации США в условиях экономического кризиса, поэтому атакуют власть в ответ, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Инвестор и миллиардер Илон Маск в ходе своего подкаста подверг критике политиков в США, Демократическую партию и президента США Джо Байдена. Он напомнил, что президент должен «контролировать телесуфлер», а не наоборот.
«В Соединенных Штатах развернулась дискуссия общественная по поводу ситуации на рынке, в экономике, ситуации с ценами, с инфляцией. И Байден делает некие шаги и высказывания в отношении наиболее богатых людей, хочет поднять налоги. Вот они и отвечают соответствующим образом. Маск ведь не политик и политикой никогда не занимался, что у него в голове – я вам сказать не могу. Человек он со странностями, может, захочет, а может, и нет. [Экс-президент США Дональд] Трамп тоже никогда не занимался политикой, а вот пожалуйста, выскочил. Но Трамп, хоть он политикой и не занимался, был шоуменом, вел передачи на телевидении много лет, участвовал во всяких тусовках, все время давал интервью. Маск тоже такой специфический человек, гений маркетинга, который раскручивает свою компанию весьма успешно, но насколько он может претендовать на участие в политике, я вам сказать не могу», - отметил директор фонда изучения США.
Рогулев добавил, что возможностей для участия в политике в США более чем достаточно, однако сейчас сложно предсказать, займутся ли ей миллиардеры, так как от такого участия страна может серьезно пострадать.
«Это будет тогда для Соединенных Штатов полный крах, если такие люди, как Маск или ему подобные, [пойдут в политику]. Там ведь еще и Джеффри Безос высказывается, один из богатейших людей Америки, тоже критикует Байдена, даже еще больше, чем Маск. В Америке все возможно. Можно выступать в качестве независимого кандидата, можно зарегистрировать свою партию. Можно договориться с какой-нибудь партией, чтобы выступать по ее списку. Возможностей у человека, который хочет что-то сделать, очень много, и такие прецеденты были до сих пор в США. Руководитель ассоциации потребителей Ральф Нейдер, он же почти на каждых выборах выставляет свою кандидатуру, 2-4% получает. Так что возможности есть, но будет это или нет – я вам совершенно не могу сказать, это бесполезная трата времени. Обсуждать такие вещи – это все равно, что пальцем в небо тыкать», - заключил американист.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Илон Маск, купив Twitter, не будет сотрудничать с Роскомнадзором и выполнять его требования.
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