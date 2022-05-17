«Человек со странностями»: Потенциальное выдвижение Маска на пост президента приведет к «краху» США

Илон Маск и другие миллиардеры ощущают давление со стороны администрации США в условиях экономического кризиса, поэтому атакуют власть в ответ, сказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».



Инвестор и миллиардер Илон Маск в ходе своего подкаста подверг критике политиков в США, Демократическую партию и президента США Джо Байдена. Он напомнил, что президент должен «контролировать телесуфлер», а не наоборот.