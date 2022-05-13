Сенатор США: мы не можем спасать Украину во вред экономики США

Ранее, в четверг, Пол выступил против принятия законопроекта о выделении помощи в размере $40 млрд.

В своем сообщении американский конгрессмен подчеркнул, что он присягал Конституции США, а не какому-либо иностранному государству.

Он также добавил, что это госдолг, инфляция и обрушение доллара - самые большие угрозы для Соединенных Штатов сегодня.