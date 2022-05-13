Сенатор США: мы не можем спасать Украину во вред экономики США

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить расходы на спасение Украины, приносящие вред экономики США. Об этом он сообщил во время выступления, которое транслировал канал C-Span.

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Ранее, в четверг, Пол выступил против принятия законопроекта о выделении помощи в размере $40 млрд.

В своем сообщении американский конгрессмен подчеркнул, что он присягал Конституции США, а не какому-либо иностранному государству.

Он также добавил, что это госдолг, инфляция и обрушение доллара - самые большие угрозы для Соединенных Штатов сегодня.

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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