Procter&Gamble заявила о возможном прекращении бизнеса в России

Согласно заявлению, есть «высокий уровень неопределенности» в том, как будет дальше развиваться спецоперация на Украине и каков будет ее окончательный итог.

Компания Procter&Gamble в начале марта заявила, что сократит ассортимент продукции в России, также она прекратила инвестиции и рекламную деятельность. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с российского рынка, являются врагами для самих себя.

