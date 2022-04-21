Procter&Gamble заявила о возможном прекращении бизнеса в России
Компания Procter&Gamble, которая, в частности, владеет брендами Always, Gillette и Pampers, возможно, не сможет продолжать работу в России из-за санкций, ограничений на финансовые институты, проблем с поставками и денежно-кредитного контроля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Согласно заявлению, есть «высокий уровень неопределенности» в том, как будет дальше развиваться спецоперация на Украине и каков будет ее окончательный итог.
Компания Procter&Gamble в начале марта заявила, что сократит ассортимент продукции в России, также она прекратила инвестиции и рекламную деятельность. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с российского рынка, являются врагами для самих себя.
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