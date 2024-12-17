«Привязаны к доллару»: Россиян предупредили о подорожании всей рыбы
Часть потребителей стала переключаться с лососевых на другую рыбу, например минтай, однако это в свою очередь подстегнуло цены и на нее, отметил в эфире НСН Виталий Корнев.
Из-за слабого курса рубля вся рыба в России будет дорожать, стабилизация цен напрямую зависит от доллара, заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что три рыбоперерабатывающие компании – «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» – с 16-18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Подорожание составит от 5% до 25%. Среди причин – растущие расходы переработчиков, обусловленные снижением вылова некоторых видов рыбы и увеличением цен на сырье. Отмечается, что повышение цен затронет, в частности, продукцию из сельди, оптовые цены на которую с начала 2024 года выросли более чем в полтора раза. Корнев указал, что россиянам не стоит надеяться на стабилизацию цен в ближайшее время.
«Рост цен будет на всю рыбу. Во-первых, мы, так или иначе, привязаны к курсу доллара, поскольку имеем возможность экспортировать. Это означает, что если рубль слабеет, то для рыбаков выгоднее экспортировать, чем оставлять на внутреннем рынке. Это подтягивает и цены. У нас подорожала скумбрия, сельдь, треска, зубатка, вся рыба потихоньку дорожает. Лососевые подорожали сильнее всех, потому что в этом году вылов в два раза меньше, чем в прошлом году. Это означает, что если бы цены остались как в прошлом году, то на сегодняшний день вся рыба уже была бы съедена», - сказал Корнев.
Он отметил, что часть потребителей стала переключаться на другую рыбу с лососевых, например минтай, однако это в свою очередь подстегнуло цены и на нее.
«Помимо роста цен, часть потребителей стала приключаться на другую рыбу. Ели горбушу и решили есть, допустим, треску или минтай. Это увеличило спрос на эту рыбу и, соответственно, увеличило цену. Потому что наша рыба не агрокультурная, она дикая. Это означает, что если спрос на рыбу растет, вы не можете увеличить предложение. Если спрос на рыбу растет, то вы предложение увеличите только через год или через два. Вот цикл роста», - указал собеседник агентства.
Корнев подчеркнул, что цены на рыбу стабилизируются лишь с укреплением рубля.
«Для того, чтобы цены более-менее стабилизировались, нужно, чтобы ситуация стабилизировалась с рублем. Пока не будет стабилизации, плюс-минус рост цен будет. В сельском хозяйстве еще возможно перепроизводство, то есть превышение предложения над спросом. А у нас ограниченное предложение», - добавил он.
Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников сообщили, что, по предварительным данным, российские рыбаки выловили в этом году 235,4 тысячи тонн лососей. Отмечалось, что это худший результат с 2005 года, передает «Радиоточка НСН».
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