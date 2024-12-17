«Привязаны к доллару»: Россиян предупредили о подорожании всей рыбы

Из-за слабого курса рубля вся рыба в России будет дорожать, стабилизация цен напрямую зависит от доллара, заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что три рыбоперерабатывающие компании – «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» – с 16-18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Подорожание составит от 5% до 25%. Среди причин – растущие расходы переработчиков, обусловленные снижением вылова некоторых видов рыбы и увеличением цен на сырье. Отмечается, что повышение цен затронет, в частности, продукцию из сельди, оптовые цены на которую с начала 2024 года выросли более чем в полтора раза. Корнев указал, что россиянам не стоит надеяться на стабилизацию цен в ближайшее время.