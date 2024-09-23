Посол Виейра: Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США
Из-за санкций российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо Канады и США, сообщил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что импортеры перестали покупать хек у США и Канады. По словам дипломата, российские импортеры по достоинству оценили хек из Аргентины и назвали его более качественным.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает отслеживать ситуацию с морской фауной у побережья Японии. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, особенно отслеживается ситуация в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru