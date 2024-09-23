Посол Виейра: Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США

Он отметил, что импортеры перестали покупать хек у США и Канады. По словам дипломата, российские импортеры по достоинству оценили хек из Аргентины и назвали его более качественным.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает отслеживать ситуацию с морской фауной у побережья Японии. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, особенно отслеживается ситуация в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1», передает «Радиоточка НСН».

