Приставам тайна не писана. Банки не поддержали раскрытие кредитных историй

Минюст РФ разработал законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй граждан для борьбы со злоупотреблениями коллекторов, сообщают издания РБК и «Коммерсантъ». Запросы в БКИ позволят приставам контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН усмотрел в инициативе Минюста нарушение банковской тайны.

«Думаю, что здесь есть нарушение банковской тайны. Мы начинаем придавать этой тайне общедоступный характер по всем направлениям. Это серьёзный вопрос. Нельзя к нему так лихо относится: там дайте, здесь дайте… Во-вторых, если кто-то хочет получать информацию, даже если нет нарушения закона о банковской тайне, то, соответственно, он должен понимать, что информация, которую банки собирают, перерабатывают – это трудоёмкий, дорогостоящий процесс. И говорить "бесплатно нам что-то дайте"?! Не вполне понятно, почему мы так щедро распоряжаемся собственностью тех, кто вложил свои средства, труд», - полагает Тосунян.