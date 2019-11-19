Приставам тайна не писана. Банки не поддержали раскрытие кредитных историй
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН напомнил, что с банковской тайной надо обращаться осторожно, не выхолащивая её суть.
Минюст РФ разработал законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй граждан для борьбы со злоупотреблениями коллекторов, сообщают издания РБК и «Коммерсантъ». Запросы в БКИ позволят приставам контролировать добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН усмотрел в инициативе Минюста нарушение банковской тайны.
«Думаю, что здесь есть нарушение банковской тайны. Мы начинаем придавать этой тайне общедоступный характер по всем направлениям. Это серьёзный вопрос. Нельзя к нему так лихо относится: там дайте, здесь дайте… Во-вторых, если кто-то хочет получать информацию, даже если нет нарушения закона о банковской тайне, то, соответственно, он должен понимать, что информация, которую банки собирают, перерабатывают – это трудоёмкий, дорогостоящий процесс. И говорить "бесплатно нам что-то дайте"?! Не вполне понятно, почему мы так щедро распоряжаемся собственностью тех, кто вложил свои средства, труд», - полагает Тосунян.
На взгляд президента Ассоциации российских банков, принятию законопроекта по столь щепетильному финансовому вопросу должна предшествовать обстоятельная дискуссия.
«Есть предмет для анализа законопроекта. Нужно выслушать мнения всех участников процесса, а не одного или другого ведомства», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщила, что крупные банки предложили Центробанку ввести декларирование доходов заемщика для получения кредита. То есть от показателей долговой нагрузки, которая отражена в декларации, банки будут принимать решение о выдаче кредита заявителю. Отмечается, что пока это дополнение будет носить необязательный характер.
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