Все узнают и без вас! АРБ о декларировании доходов клиентов банков

«В отношении с банками разглашать свои персональные данные как раз таки рекомендуется, потому что они все равно получают всю информацию, которая им нужна. В противном случае они не готовы кредитовать вас. Но, если вы хотите получить кредит, быть максимально в доверительных отношениях с банком и вам нечего скрывать, то вы, в принципе, пойдете на это. Эта информация и так является весьма доступной, не является закрытой, ведь данные декларируются в налоговую службу. В связи с этим не вижу причин скрывать это от кредитора, наоборот, это дает некое конкурентное преимущество перед теми, кто в силу обстоятельств не хочет раскрывать информацию», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

По его словам, быстрее других слоев населения к нововведению придут граждане со средним достатком.

«Люди, конечно, с точки зрения психологии, не сразу будут на это соглашаться, идея не сразу получит поддержку. Но со временем, постепенно люди пойдут на это все больше и больше, особенно граждане со средним достатком. Потому что, когда люди очень богаты, то могут появиться некие нюансы - нежелание показать свое истинное состояние. А у среднего слоя меньше этих моментов», - уточнил президент АРБ.

Авторы инициативы считают, что подобная практика позволит, среди прочего, учитывать и теневые доходы заемщиков. Планируется, что получать информацию о клиентах участники рынка смогут в бюро кредитных историй (БКИ). В ЦБ к предложению отнеслись с осторожностью, в связи с вопросами по механизму проверки сведений.

Отметим, на сегодняшний день, банки используют информацию из справок: 2-НДФЛ, о доходах от работодателя и из декларации об уплаченных налогах для ИП. Кроме этого, кредитор может запросить выписку лицевого счета заемщика из Пенсионного фонда или в Федеральной налоговой службе, где обновление информации проходит не столь часто.

Ранее НСН сообщала, что самый закредитованной категорией граждан России оказался так называемый средний класс. По данным исследования холдинга «Ромир», 89% граждан со средними доходами регулярно используют кредитные карты, из них 22% погашают кредит за автомобиль, а 20% берут займы на неотложные нужды. О риске кредитного кризиса на фоне падающих реальных доходов населения ранее предупреждал экономист, член экспертного совета «Деловой России», Владислав Жуковский.

