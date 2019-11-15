Все узнают и без вас! АРБ о декларировании доходов клиентов банков
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН заявил, что добровольное предоставление банкам сведений о доходах способствует «доверию» между клиентом и кредитной организацией.
Крупные банки предложили Центробанку ввести декларирование доходов заемщика для получения кредита. То есть от показателей долговой нагрузки, которая отражена в декларации, банки будут принимать решение о выдаче кредита заявителю. Отмечается, что пока это дополнение будет носить необязательный характер.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН отметил, что главным в этой инициативе является добровольный характер предоставления дополнительных данных банкам.
«Я противник только того, чтобы это навязывалось. А банки, насколько я знаю, навязывать не собираются – будут предлагать. У них есть масса других поводов, при которых они, если не захотят, то кредит и так вам не выдадут. Конечно, важно, чтобы эти данные все-таки были защищены, то есть, чтобы это не было очередным источником утечки. Но это касается не только вопросов декларации, а вообще всей совокупности информации о вас, как о клиенте – по доходам это самая минимальная и не столь значительная часть», - сказал Тосунян.
Он отметил, что добровольное предоставление информации будет способствовать доверительным отношениям заемщика с банком. Однако, уже сейчас банки имеют возможности самостоятельно получать все необходимые им данные.
«В отношении с банками разглашать свои персональные данные как раз таки рекомендуется, потому что они все равно получают всю информацию, которая им нужна. В противном случае они не готовы кредитовать вас. Но, если вы хотите получить кредит, быть максимально в доверительных отношениях с банком и вам нечего скрывать, то вы, в принципе, пойдете на это. Эта информация и так является весьма доступной, не является закрытой, ведь данные декларируются в налоговую службу. В связи с этим не вижу причин скрывать это от кредитора, наоборот, это дает некое конкурентное преимущество перед теми, кто в силу обстоятельств не хочет раскрывать информацию», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
По его словам, быстрее других слоев населения к нововведению придут граждане со средним достатком.
«Люди, конечно, с точки зрения психологии, не сразу будут на это соглашаться, идея не сразу получит поддержку. Но со временем, постепенно люди пойдут на это все больше и больше, особенно граждане со средним достатком. Потому что, когда люди очень богаты, то могут появиться некие нюансы - нежелание показать свое истинное состояние. А у среднего слоя меньше этих моментов», - уточнил президент АРБ.
Авторы инициативы считают, что подобная практика позволит, среди прочего, учитывать и теневые доходы заемщиков. Планируется, что получать информацию о клиентах участники рынка смогут в бюро кредитных историй (БКИ). В ЦБ к предложению отнеслись с осторожностью, в связи с вопросами по механизму проверки сведений.
Отметим, на сегодняшний день, банки используют информацию из справок: 2-НДФЛ, о доходах от работодателя и из декларации об уплаченных налогах для ИП. Кроме этого, кредитор может запросить выписку лицевого счета заемщика из Пенсионного фонда или в Федеральной налоговой службе, где обновление информации проходит не столь часто.
Ранее НСН сообщала, что самый закредитованной категорией граждан России оказался так называемый средний класс. По данным исследования холдинга «Ромир», 89% граждан со средними доходами регулярно используют кредитные карты, из них 22% погашают кредит за автомобиль, а 20% берут займы на неотложные нужды. О риске кредитного кризиса на фоне падающих реальных доходов населения ранее предупреждал экономист, член экспертного совета «Деловой России», Владислав Жуковский.
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