Приложение МТС-банка исключили из App Store и Google Play
Мобильное приложение МТС-банка, который попал под новые Великобритании и США в отношении России, удалили из мобильных приложений App Store и Google Play. Его можно по-прежнему скачать в RuStore, а также с сайта МТС-банка, отмечается в Telegram-канале российского банка.
«Мобильное приложение МТС-банка пропало из App Store и Google Play. Как теперь быть? Для вас ничего не изменится. Все работает как раньше - мы об этом позаботились!» – заверили в в кредитной организации.
В банке предупредили, что владельцы смартфонов на Android могут скачивать приложение без ограничений. Обладателей мобильных устройств Apple в МТС-банке рекомендуют не удалять ранее установленное приложение из iOS – оно продолжает работать корректно.
Пока приложения других банков, также оказавшихся под западными санкциями, доступны в App Store и Google Play, передает ТАСС.
Ранее российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.
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