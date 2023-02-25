Приложение МТС-банка исключили из App Store и Google Play

«Мобильное приложение МТС-банка пропало из App Store и Google Play. Как теперь быть? Для вас ничего не изменится. Все работает как раньше - мы об этом позаботились!» – заверили в в кредитной организации.



В банке предупредили, что владельцы смартфонов на Android могут скачивать приложение без ограничений. Обладателей мобильных устройств Apple в МТС-банке рекомендуют не удалять ранее установленное приложение из iOS – оно продолжает работать корректно.



Пока приложения других банков, также оказавшихся под западными санкциями, доступны в App Store и Google Play, передает ТАСС.

Ранее российские банки, оказавшиеся под новыми западными санкциями, стали рекомендовать своим клиентам снимать средства с платежных карт системы UnionPay.





